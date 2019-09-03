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Разумков поручил оборудовать здание Рады для людей с инвалидностью

С этой инициативой выступил внефракционный депутат Олесь Довгий.

Разумков поручил оборудовать здание Рады для людей с инвалидностью
Фото: Макс Левин

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил аппарату парламента оборудовать здание для людей с инвалидностью. Об этом он сообщил на сегодняшнем заседании Рады.

"Я обращаюсь в аппарат выучить этот вопрос и занятия его решением", - сказал Разумков.

С этой инициативой выступил внефракционный депутат Олесь Довгий. Он рассказал, что депутат от фракции "Европейская солидарность" Яна Зинкевич, которая передвигается на коляске, не смогла самостоятельно попасть в буфет. Она в принципе не может самостоятельно передвигаться между этажами Рады из-за отсутствия соответствующего оборудования.

Довгий также пообещал финансово поддержать оборудование парламента.

Напомним, сегодня, 3 сентября Верховная Рада отменила депутатскую неприкосновенность. Изменения в Конституцию Украины (законопроект №7203), которые были предложены еще в 2017 году президентом Петром Порошенко, были приняты голосами 373 депутатов.

"За" проголосовали 252 депутата от "Слуги народа", 24 от "Европейской солидарности, 23 от "Батькивщины", 22 от "За будущее", 19 от "Голоса" и 33 внефракционных. Пророссийская партия ОПЗЖ не голосовала в полном составе.

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Источник: "Украинские новости"
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