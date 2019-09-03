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Бывший "глава ЦИК ДНР" Лягин начал давать показания

Сделку со следствием ему не предлагали.

Лягин начал давать показания
Фото: Anastasia Magazowa / Twitter
Лягин начал давать показания

Бывший "глава Центральной избирательной комиссии ДНР" Роман Лягин начал давать показания правоохранителям.

Об этом в суде заявил прокурор Главной военной прокуратуры Максим Комарницкий, передают "Українськi Новини".

"В настоящее время он дает показания в рамках уголовных производств", - сказал прокурор.

Против кого дает показания "высокопоставленный чиновник" боевиков, Комарницкий не уточнил.

При этом он подчеркнул ,что сделку со следствием Лягину не предлагали.

Напомним, 14 июня Служба безопасности и Генпрокуратура задержали Лягина в Киеве. Суд арестовал его на 60 дней без права залога.

Утром 3 сентября, Шевченковский райсуд Киева не смог вовремя начать рассматривать дело, так как защита заявила, что не ознакомилась с материалами дела. Суд перенес заседание на 15:00 1 ноября.

Лягин был главой "ЦИК" на "референдуме" 11 мая 2014, также объявлял главаря "ДНР" Александра Захарченко избранным главой "ДНР". С 16 мая по 26 сентября был "министром труда и социальной политики ДНР". С 26 сентября 2014 года снова возглавил "ЦИК ДНР".

В апреле 2016 года главарь Захарченко уволил Лягина "в связи с деятельностью, несовместимой с должностью". Тогда его обвинили в халатном отношении к исполнению обязанностей, систематическом нарушении трудовой дисциплины и деятельностьи, "выходящей за рамки возложенных на него функций, в том числе с целью личного обогащения".

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