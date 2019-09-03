В среду в Киеве похолодает до +22 градусов

В среду, 4 сентября, в Киеве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+24 градуса.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.В Моршине кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, гроза, температура ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +19…+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, в Винницкой области +10…+15 градусов, днем +19…+25 градусов, в Полтавской области +22…+27 градусов, в Днепропетровской области +25…+30 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, в Луганской области +10…+15 градусов, днем +24…+30 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+20 градусов, днем +25…+30 градусов, в Одесской и Николаевской областях +20…+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+31 градус.

В Ялте без осадков. Температура ночью +17…+19 градусов, днем +27…+29 градусов.

3 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+24 градуса; в Днепре возле Киева +22 градуса.