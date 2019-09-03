Суд продлил арест боевика Цемаха, причастного к катастрофе малазийского "Боинга"

Суд продлил арест арест бывшего "начальника ПВО" боевиков "ДНР" Владимира Цемаха - свидетеля по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе. Об этом сообщил его адвокат Роман Гонтарев, пишет агентство "Украинские новости".

"Ему продлили меру пресечения - арест", - сообщил адвокат.

При этом адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией. По данным ряда СМИ, РФ требует от Украины выдать ей Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Нидерланды, в свою очередь, просят Украину не отдавать России этого фигуранта дела о крушении Malaysia Airlines.

Напомним, Цемаха задержали в оккупированном Снежном (Донецкой области) и вывезли на подконтрольную Украине территорию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявляет, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.