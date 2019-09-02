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Украинский бард Василий Жданкин погиб в ДТП

Лауреату гран-при первой "Червоной руты" был 61 год.

Украинский бард Василий Жданкин погиб в ДТП

В понедельник, 2 сентября, в автомобильной аварии в Кременце Тернопольской области погиб украинский бард Василий Жданкин.

Об этом сообщил священник Георгий Прокопчук.

"Страшная трагедия произошла в нашем г. Кременце. Сегодня в результате аварии разбился насмерть мой хороший друг кобзарь Василий Александрович Жданкин. Легенда нашего края. Прекрасный Христианин и вообще Человек с большой буквы. Царство Небесное и вечная память!", - написал он в фейсбуке.

Василий Жданкин - известный украинский бард, кобзарь. Родился в России 23 мая 1958 года в станице Гурмай Краснодарского края. Приобрел известность после первого фестиваля "Червона Рута" в 1989 году в Черновцах, где получил гран-при и впервые публично исполнил "Ще не вмерла Україна".

С 1988 по 1990 года работал в львовском театре-студии "Не журись".

Снялся в фильмах "И снегом стелется жизнь" и "Украинцы, мы спасены". Гастролировал в более чем в 20 странах - Аргентине, Канаде, США, РФ и др.

Автор ряда музыкальных произведений на собственные и стихи украинских поэтов.

Работал и жил в г. Кременце Тернопольской области, пел в церковном хоре Почаевской лавры УПЦ МП.

В последнее время вместе с дочерью Анастасией гастролировал в России как "известный православный певец", поддерживающий УПЦ Московского патриархата.

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