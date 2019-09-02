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Кернес обратится в суд из-за проведения в Харькове "Марша равенства"

Градоначальник хочет ограничить проведение парада.

Фото: Макс Левин

Харьковский городской голова Геннадий Кернес обратится в суд с просьбой ограничить проведение Марша равенства, который запланирован на воскресенье, 15 сентября. Об этом Кернес написал на своей странице в Фейсбуке.

"Ни один Марш равенства в Харькове не проходил спокойно. Газовые баллончики, схватки участников марша с его противниками, противников с полицией, травмированные - непременные атрибуты этого мероприятия", - написал он.

Мэр отметил, что несколько дней назад петиция о запрете парада на сайте горсовета набрала более 5 тыс. голосов, необходимых для рассмотрения вопроса на заседании властей.

"Харьковский горсовет не вправе запрещать подобные мероприятия. Но я, как городской голова, в ответе за спокойствие в Харькове. Поэтому принято решение - обратиться в суд с просьбой ограничить проведение ХарьковПрайда", - написал Кернес.

Напомним, организаторы «ХарьковПрайда»  объявили о проведении 9-15 сентября «Pride Week», в ходе которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам гей-парад пройдет 15 сентября.

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