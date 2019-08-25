В воскресенье утром в Харькове на открытой территории по ул.Беркоса, 7, загорелись старые автомобильные шины и стоявшие рядом автомобили.
Как сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 10:37.
"На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м. К тушению огня были привлечены пять пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, один спецавтомобиль, а также пожарный поезд. В целом с огнем боролись 33 спасателя", - говорится в сообщении.
В 11:30 пожар был локализован. Спасатели не допустили распространения огня на близлежащие здания.
В результате действия огня и высокой температуры были полностью уничтожены два автомобиля, еще три - повреждены.
Потушить огонь удалось только в 13:52.