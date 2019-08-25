Фото: kh.dsns.gov.ua

В воскресенье утром в Харькове на открытой территории по ул.Беркоса, 7, загорелись старые автомобильные шины и стоявшие рядом автомобили.

Как сообщает пресс-служба главного управления ГосЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 10:37.

"На момент прибытия спасателей на открытой территории горели старые автомобильные шины и несколько автомобилей. Общая площадь пожара составляла около 300 кв.м. К тушению огня были привлечены пять пожарно-спасательных подразделений на автоцистернах, один спецавтомобиль, а также пожарный поезд. В целом с огнем боролись 33 спасателя", - говорится в сообщении.

В 11:30 пожар был локализован. Спасатели не допустили распространения огня на близлежащие здания.

Фото: kh.dsns.gov.ua

В результате действия огня и высокой температуры были полностью уничтожены два автомобиля, еще три - повреждены.

Потушить огонь удалось только в 13:52.

Фото: kh.dsns.gov.ua