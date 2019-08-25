Его установили несколько дней назад.

Фото: unian.net В Житомирской области облили красной краской Мемориал воинам АТО

В Житомирской области в военном городке Озерное на День Независимости красной краской облили Мемориал памяти воинам АТО. Об этом пишет УНИАН.

"Облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.

Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли несколько дней назад - на День флага. На открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне боевых действий на Донбассе.

Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.

Напомним, в марте этого года в Харьковской области облили краской памятный знак участникам АТО.