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В Житомирской области облили красной краской Мемориал участникам АТО

Его установили несколько дней назад. 

В Житомирской области облили красной краской Мемориал воинам АТО
Фото: unian.net
В Житомирской области облили красной краской Мемориал воинам АТО

В Житомирской области в военном городке Озерное на День Независимости красной краской облили Мемориал памяти воинам АТО. Об этом пишет УНИАН.

"Облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.

Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли несколько дней назад - на День флага. На открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне боевых действий на Донбассе.

Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.

Напомним, в марте этого года в Харьковской области облили краской памятный знак участникам АТО.

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