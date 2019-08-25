Беларусь отменила разрешения на ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумы

Вспышку заболевания ранее зафиксировали на одной из крупнейших в Украине ферм.

Беларусь ограничила ввоз свинины из Львовской области из-за африканской чумы свиней. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минсельхозпрод.

“Вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из украинского региона живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки”, - говорится в сообщении.

Все ранее выданные разрешения на ввоз этих товаров из Львовской области в Беларусь отменяются.

По состоянию на утро воскресенья, 25 августа, во Львовской области в связи со вспышкой африканской чумы свиней уже утилизировано почти 27 тысяч животных, пишет УНИАН со ссылкой на ГосЧС.

Африканскую чуму обнаружили на одной из крупнейших в Украине свиноферм - "Галичина-Запад". Ликвидация очага инфекции происходит путем уничтожения всего поголовья. На ферме выращивали 190 тысяч свиней.

АЧС, или болезнь Монтгомери, - это вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.