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На почте в Змиеве произошла стрельба

Стрелявшему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

В пятницу, 23 августа, в одном из почтовых отделений города Змиева Харьковской области произошла стрельба.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Стрельбу устроил 25-летний мужчина. Он вместе с приятелем зашел в запрещенную для посетителей зону, в результате чего возник конфликт с персоналом почтового отделения. После того как один из работников попросил мужчин выйти, злоумышленник достал из посылки стартовый пистолет и выстрелил в воздух.

"Сотрудники группы реагирования патрульной полиции оперативно установили местонахождение мужчины. Он находился возле общежития, в котором проживает", - рассказали в ведомстве.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет. Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Напомним, в конце 2017 года в Харькове злоумышленник захватил отделение "Укрпочты", взяв в заложники девять работников и посетителей почты, среди которых было двое детей. Мужчину обезвредили сотрудницы "Укрпочты". Позже появилась информация, что нападавший страдает от психических расстройств, но экспертиза этого не подтвердила.

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