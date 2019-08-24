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Возле Офиса президента провели акцию "Нет капитуляции"

Активисты передали Зеленскому письма с рядом требований.

Фото: LB.ua

Возле Офиса президента в Киеве в субботу, 24 августа, состоялась акция "Нет капитуляции", в которой приняли участие около 150 человек. Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Активисты передали президенту Владимиру Зеленскому письма с требованиями.

Среди них, отменить назначение Андрея Богдана руководителем Офиса президента и осудить заявление главы ОП о возможном предоставлении официального статуса российскому языку в Украине. 

Также активисты выступили за запрет приезжать в Украину представителям российских СМИ, за возобновление работы комитета Верховной Рады по делам ветеранов и лиц с инвалидностью, против предоставления автономии любым регионам Украины, изменениям закона о референдуме и любых инициатив, которые угрожают суверенитету Украины.

Акцию инициировал заместитель председателя Совета резервистов Мирослав Гай. На акции также присутствовал замминистра МинВОТ Георгий Тука.

Фото: LB.ua

Фото: LB.ua

Напомним, ко Дню Независимости в центре Киева состоялись два отдельных мероприятия - Шествие достоинства и Марш защитников, на котором людей было больше, чем на государственном мероприятии.

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