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Во время мероприятий ко Дню Независимости в Киеве полиция задержала троих человек

В столичных торжествах ко Дню независимости участвовали 50 тысяч человек.

Во время мероприятий ко Дню Независимости в Киеве полиция задержала троих человек
Фото: скриншот с видео

Полиция Киева заявила, что в торжествах ко Дню независимости участвовали 50 тысяч человек.

На сайте МВД говорится, что официальные мероприятия и Марш ветеранов в столице прошли без серьезных нарушений общественного порядка. 

Однако трое человек были задержаны. 

По словам главы полиции Киева Андрея Крищенко, один мужчина взобрался на металлическую конструкцию во время речи президента и заявил, что у него есть граната.

"Человек, предварительно в состоянии алкогольного опьянения, упал с конструкции и был задержан сотрудниками полиции. На него составлены два админпротокола, никаких запрещенных вещей при нем не было. Еще два человека были задержаны в пунктах проверки с веществом, похожим на канабис", - сказал Андрей Крищенко.

Однако на видео с моментом задержания видно, что мужчина не упал с конструции, а его силой сняли с нее сотрудник правоохранительных органов и мужчина в штатском.

По словам заместителя главного редактора издания theBabel Евгения Спирина, который снял видео, задержанный имеет статус участника боевых действий.

Напомним, во время торжеств ко Дню Независимости киевская полиция получила сообщение о заминировании Майдана. Взрывчатки не нашли, по факту возбудили уголовное производство.

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