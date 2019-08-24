Сотрудники ГосЧС начали демонтаж фортификаций около моста в Станице Луганской

Сотрудники ГосЧС в субботу, 24 августа, начали демонтаж фортификаций у моста в Станице Луганской. Об этом сообщили на странице штаба ООС в Фейсбук.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Группа подразделения ГосЧС Украины начала работы по обследованию фортификационного сооружения опорного пункта в районе населенного пункта Станица Луганская на наличие взрывоопасных предметов с правой стороны от дороги в направлении незаконных вооруженных формирований РФ", - говорится в сообщении.

После обследования спасатели начали демонтаж фортификационного сооружения.

На место также прибыли представители миссии ОБСЕ.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В штабе отметили, что в случае отсутствия синхронных действий со стороны оккупантов украинская сторона вынуждена будет прекратить работы по демонтажу.

По состоянию на 12:00 со стороны оккупационных властей инженерные работы не проводятся.

"Блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании российскими наемниками и их вооруженными формированиями начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", - заявили украинские военные.

Напомним, украинская сторона 20 августа уже приступала к демонтажу фортификационных сооружений, расположенных на участке разведения в районе Станицы Луганской, но из-за отсутствия синхронных действий со стороны боевиков ОРЛО, Киев вынужден был прекратить работы.

16 августа сотрудники ГосЧС разминировали территорию возле моста в Станице Луганской. При разминировании было обнаружено 197 взрывоопасных предметов. К работе непосредственно на разрушенной части моста боевики украинских саперов не допустили.

7 июля президент Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую и заявил о намерениях восстановить разрушенный мост, через который люди пересекают линию разграничения.