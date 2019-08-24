День Независимости в зоне ООС начался с обстрела боевиков

В пятницу противник стрелял три раза, в субботу утром зафиксировали два обстрела.

В пятницу, 23 августа, боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщили в утренней сводке в штабе ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела из стрелкового оружия неподалеку Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Зайцево", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.

С начала суток 24 августа боевики два раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции вблизи Марьинки со станкового противотанкового гранатомета и неподалеку Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, оккупанты 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе в четверг, ранены двое украинских военных.