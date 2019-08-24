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Тещу Притулы и Хомутынника посадили под домашний арест из-за ДТП с 9-летним ребенком

В результате наезда автомобиля во дворе мать и сын получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Тещу Притулы и Хомутынника посадили под домашний арест из-за ДТП с 9-летним ребенком
Фото: facebook.com

Суд отправил под ночной домашний арест на два месяца женщину-водителя, которая в Киеве сбила женщину с 9-летним сыном.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Шевченковский районный суд города Киев рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения. Прокурор просил домашний арест с электронным средством контроля. Суд удовлетворил ходатайство частично и применил меру пресечения в виде домашнего ареста в ночное время", - говорится в сообщении прокуратуры Киева.

В прокуратуре не называют имя подозреваемого, однако по данным издания - это теща шоумена Сергея Притулы и депутата Верховной Рады Виталия Хомутынника Лилия Сопельник.

59-летнюю женщину подозревают по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Как сообщалось, авария произошла 22 августа во дворе одного из домов на Днепровской набережной. Свидетели рассказали, что скорее всего, женщина перепутала педали, потому что скорость была очень большая как для придомовой территории. Автомобиль Mazda задним ходом наехал на мать с 9-летним сыном. Они получили травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

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