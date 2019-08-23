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В центре Харькова появился обещанный Кернесом фонтан с обезьянами

Мэр позаботился о том, чтобы обновленный «Каскад» стал удобным для людей с ограниченными возможностями.

23 августа в харьковском саду Шевченко появился обещанный мэром города Геннадием Кернесом фонтан с обезьянами, а также открыли «Каскад» после реконструкции.

Об этом сообщает издание 057.ua.

Фото: 057.ua

Фонтан с обезьянами состоит из четырех уровней. На каждом из них находится несколько обезьян, играющих на музыкальных инструментах. При этом вода в фонтане льется только из двух нижних уровней.

Фото: 057.ua

Фонтан расположен в саду Шевченко возле входа в зоопарк. Композиция состоит из 13 музыкальных обезьянок. Одна, на самом верху, с микрофоном - солирует. Остальные расположены на нескольких уровнях. Каждый из персонажей играет на музыкальном инструменте. Все фигурки вместе двигаются под музыку. Высота конструкции почти 7,5 метров.

Фото: 057.ua

После реконструкции «Каскада» на месте предыдущего появились два фонтана: сверху и снизу, пишет издание.

По левой стороне от «Каскада» есть дорожка с лавочками, по которой можно спуститься на велосипеде. Также съехать на велосипеде или с коляской можно и по самому «Каскаду» - вдоль ступеней предусмотрено специальное место для спуска.

Фото: 057.ua

Фото: 057.ua

Ранее мэр Харькова говорил, что обслуживание «Каскада» обходится для городского бюджета слишком дорого. По его словам, строение неудобно для перемещения людей с ограниченными возможностями. Сам «Каскад» был построен на плывущем грунте, отметил Кернес, поэтому один из символов Харькова был изменен.

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