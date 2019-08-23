23 августа в харьковском саду Шевченко появился обещанный мэром города Геннадием Кернесом фонтан с обезьянами, а также открыли «Каскад» после реконструкции.
Об этом сообщает издание 057.ua.
Фонтан с обезьянами состоит из четырех уровней. На каждом из них находится несколько обезьян, играющих на музыкальных инструментах. При этом вода в фонтане льется только из двух нижних уровней.
Фонтан расположен в саду Шевченко возле входа в зоопарк. Композиция состоит из 13 музыкальных обезьянок. Одна, на самом верху, с микрофоном - солирует. Остальные расположены на нескольких уровнях. Каждый из персонажей играет на музыкальном инструменте. Все фигурки вместе двигаются под музыку. Высота конструкции почти 7,5 метров.
После реконструкции «Каскада» на месте предыдущего появились два фонтана: сверху и снизу, пишет издание.
По левой стороне от «Каскада» есть дорожка с лавочками, по которой можно спуститься на велосипеде. Также съехать на велосипеде или с коляской можно и по самому «Каскаду» - вдоль ступеней предусмотрено специальное место для спуска.
Ранее мэр Харькова говорил, что обслуживание «Каскада» обходится для городского бюджета слишком дорого. По его словам, строение неудобно для перемещения людей с ограниченными возможностями. Сам «Каскад» был построен на плывущем грунте, отметил Кернес, поэтому один из символов Харькова был изменен.