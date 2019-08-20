В метро Харькова пьяный мужчина ранил ножом полицейского

Вечером в понедельник в метро Харькова сотрудник Национальной полиции получил ножевое ранение.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"Около 19:30 в вестибюле станции две девушки подошли к сотруднику метрополитена и сообщили, что к ним пристает пьяный мужчина. На место вызвали полицейского, и в это же время к ним подошел подозреваемый. Пока полицейский выяснял подробности со свидетелями инцидента, 52-летний мужчина неожиданно достал нож и ударил им милиционера в область грудной клетки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на ранение, сержант полиции задержал нападавшего до приезда группы реагирования.

У нападавшего изъяли нож и доставили его в изолятор временного содержания. Раненого полицейского госпитализировали. По словам врачей, угрозы его жизни и здоровью нет.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

Задержанному готовится сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Харькове полицейский получил ножевое ранение при задержании квартирных воров.