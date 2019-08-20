В ночь на 20 августа в Киеве произошла перестрелка на Голосеевской площади.

Об этом пишет издание "Информатор" со ссылкой на полицейских и свидетелей.

По предварительной информации, в конфликте приняли участие неизвестные люди на автомобилях Mercedes и сотрудники службы охраны. Стрельбу открыли люди на Mercedes.

Перестрелка завершилась тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка. На асфальте остались следы крови, и полицейские подтвердили, что в больницу увезли одного человека. О его состоянии пока ничего не известно.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские.

По данным полиции Киева, в результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое мужчин. У одного - ножевое ранение ноги, у других - огнестрельные ранения.

На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы.

Также задержан автомобиль Volkswagen, на котором приехала одна сторона конфликта.

По данному факту начато следствие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Обновление 12:07. В Киевгорадминистрации сообщили, что пострадавшие - сотрудники "Муниципальной охраны". "К огромному сожалению, имеет первых трех 300-х", - написал в фейсбуке советник Кличко Владимир Бондаренко.

Один из пострадавших входит в число руководителей "Муниципальной охраны". Также пулевое ранение получил водитель автомобиля группы быстрого реагирования. Старший охранник дежурного наряда получил ножевое ранения бедра. Угрозы их жизни нет.

Фото: facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko

Пресс-служба КГГА сообщила, что 19 августа около 23:00 при плановом обходе территории Голосеевского парка сотрудники "Муниципальной охраны" заметили большое количество неизвестных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.

Дежурный наряд попробовал узнать, что происходит, но столкнулись с нецензурными оскорблениями в свой адрес. "Муниципальная охрана" доложила о ситуации руководству, после чего на место отправили два экипажа группы быстрого реагирования. После их приезда конфликт перерос в стрельбу и драку.

Вскоре полицейским удалось задержать пятерых активных участников конфликта, остальным удалось сбежать с места происшествия на нескольких автомобилях.

Инцидент расследуют по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.

Напомним, что накануне в селе Залесье недалеко от Киева военный-контрактник под действием наркотиков застрелил соседа по общежитию.