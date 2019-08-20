В ночь на 20 августа в Киеве произошла перестрелка на Голосеевской площади.
Об этом пишет издание "Информатор" со ссылкой на полицейских и свидетелей.
По предварительной информации, в конфликте приняли участие неизвестные люди на автомобилях Mercedes и сотрудники службы охраны. Стрельбу открыли люди на Mercedes.
Перестрелка завершилась тем, что нападавшие скрылись в сторону Голосеевского парка. На асфальте остались следы крови, и полицейские подтвердили, что в больницу увезли одного человека. О его состоянии пока ничего не известно.
На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные полицейские.
По данным полиции Киева, в результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое мужчин. У одного - ножевое ранение ноги, у других - огнестрельные ранения.
На месте происшествия следователи изъяли стреляные гильзы.
Также задержан автомобиль Volkswagen, на котором приехала одна сторона конфликта.
По данному факту начато следствие по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.
Обновление 12:07. В Киевгорадминистрации сообщили, что пострадавшие - сотрудники "Муниципальной охраны". "К огромному сожалению, имеет первых трех 300-х", - написал в фейсбуке советник Кличко Владимир Бондаренко.
Один из пострадавших входит в число руководителей "Муниципальной охраны". Также пулевое ранение получил водитель автомобиля группы быстрого реагирования. Старший охранник дежурного наряда получил ножевое ранения бедра. Угрозы их жизни нет.
Пресс-служба КГГА сообщила, что 19 августа около 23:00 при плановом обходе территории Голосеевского парка сотрудники "Муниципальной охраны" заметили большое количество неизвестных лиц в черной униформе, которые громко что-то выясняли между собой.
Дежурный наряд попробовал узнать, что происходит, но столкнулись с нецензурными оскорблениями в свой адрес. "Муниципальная охрана" доложила о ситуации руководству, после чего на место отправили два экипажа группы быстрого реагирования. После их приезда конфликт перерос в стрельбу и драку.
Вскоре полицейским удалось задержать пятерых активных участников конфликта, остальным удалось сбежать с места происшествия на нескольких автомобилях.
Инцидент расследуют по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство.
Напомним, что накануне в селе Залесье недалеко от Киева военный-контрактник под действием наркотиков застрелил соседа по общежитию.