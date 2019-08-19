В Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого вечером 19 августа произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Предварительно, столкнулись автомобили Tesla и Range Rover. На данный момент известно о четырех пострадавших, передает Информатор.

Фото: Информатор

Авария случилась около 18:05. По предварительной информации, автомобиль Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского и начал движение. Прямо перед ним с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover. Электрокар ударил внедорожник в бок, и его выбросило на тротуар, прямо в толпу пешеходов.

Фото: Информатор

Range Rover снес четырех людей, двое из них, по словам свидетелей, получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Очевидцы утверждают, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент удара правая дверь внедорожника оказалась заблокирована и оба мужчины выходили из салона через водительскую сторону. Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП.

"По словам свидетелей, виновник аварии - водитель внедорожника. А тем временем, на место уже приехал человек, который говорит, что он и есть водитель Range Rover. Хотя, люди на месте говорят, что на самом деле за рулем был тот человек с полотенцем на голове и находится он в состоянии алкогольного опьянения", - сообщает Киев Оперативный.

По инерции Range Rover ударил еще два автомобиля за перекрестком. На месте продолжают работать правоохранители, вызвали следственно-оперативную группу. Подробности аварии выясняются.

По информации dtp.kiev.ua, виновник аварии пыталася скрыться в отделении "Новой почты". Позже приехал его личный врач, который оценил состояние подопечного как "очень тяжелое и требующее санатория".

Обновление. В полиции Киева сообщили, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получили водитель Tesla и трое пешеходов.

Позже в полиции уточнили, что по информации службы "103", пятеро пешеходов получили повреждения. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водителю Tesla оказали медицинскую помощь на месте.

На месте происшествия работают патрульные и сотрудники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Сейчас они опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также устанавливают механизм и причины ДТП.

Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.