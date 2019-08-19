Девять человек получили травмы.

В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси и легкового автомобиля погибли три человека.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Отмечается, что в результате ДТП три человека погибли, девять человек получили повреждения различной степени тяжести.

Авария произошло на выезде из пгт Чернобай. Легковой Daewoo Lanos влетел в рейсовый автобус "Богдан" сообщением "Миргород-Черкассы". В результате столкновения водитель и двое пассажиров Lanos погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили травмы.

Фото: ch.npu.gov.ua

Фото: ch.npu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее, 11 августа, возле пгт Глеваха в Киевской области иномарка врезалась в маршрутку. В результате аварии два человека погибли, и более 10 пострадали.