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Полиция задержала еще трех человек по делу о пожаре в отеле в Одессе

Одна из задержанных - управляющая другой гостиницей бизнесмена Черного.

Полиция задержала еще трех человек по делу о пожаре в отеле в Одессе
Фото: od.dsns.gov.ua

Одесская полиция задержала еще трех человек по делу о пожаре в гостинице "Токио Стар" в Одессе, пишет "Думская" со ссылкой на свои источники.

В течение 18 августа обыски провели на всех объектах, принадлежащих владельцу "Токио Стар" Вадиму Черному, в том числе в гостинице "Зірка". Кроме самого бизнесмена, задержаны еще три человека: управляющая "Зіркой" и двое техников, которые занимались проводкой и мелким ремонтом.

Владельца одесского отеля задержали 17 августа, ему вменяют нарушение требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали. Это была одна из самых больших и в то же время одна из самых дешевых гостиниц в Одессе.  Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки.

Основная версия пожара в Одессе - короткое замыкание в электрощитовой.

Президент Владимир Зеленский через несколько часов после пожара пообещал, что владелец гостиницы Вадим Черный будет привлечен к ответственности в связи с гибелью людей.

Сам бизнесмен заявил одесским СМИ, что готов нести полную ответственность за случившееся, если будет установлена его вина. В то же время он заверил, что пожарная сигнализация в гостинице была исправной и во время пожара спринклеры сработали. По его словам, персонал гостиницы организованно вывел гостей - "кроме тех, кто не отвечал ни на дикий стук в дверь, ни на сигнализацию".

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