Британские исследователи собрали доказательства участия РФ в боях под Иловайском

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском в 2014 году.

Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что исследователи собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. В то время они были на вооружении только у российской армии.

Материалы исследований обнародованы на сайте ilovaisk.forensic-architecture.org.

В видео Forensic Architecture говорится, что доказательства были собраны из открытых источников по запросу Европейского центра защиты прав человека. Собранные доказательства планируется использовать при подаче судебных исков против РФ со стороны украинских военных в Европейском суде по правам человека.

Российская сторона пока не комментировала информацию The Guardian.

Напомним, в конце августа 2014 года украинские военные попали в окружение под Иловайском в Донецкой области. Военные регулярных частей вооруженных сил России вторглись в Украину под прикрытием поддерживаемых ими сепаратистов, обстреляли коридор, по которому, согласно договоренностям, должны были выходить украинские военнослужащие. По официальным данным, тогда погибли 366 украинских военных и правоохранителей, 429 были ранены, 128 попали в плен, 158 считаются пропавшими без вести.