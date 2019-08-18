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Появилось видео бегства израильского наркоторговца от СБУ в "Борисполе"

Израильтянин скрылся до прохождения погранот

В сети появилось видео бегства израильтянина Амоса Дова Сильвера от сотрудников Службы безопасности Украины в аэропорту "Борисполь".

На видео видно, что это произошло во время прохождения контроля на авиабезопасность. Пока правоохранители складывали вещи после проверки на сканере, Сильвер переложил свой ящик на другой столик и прошел в обратном направлении через соседнюю стойку.

Его пропажу обнаружили только через минуту.

Амос Дов Сильвер - активист движения за легализацию марихуаны. В 2017 году он создал сеть для распространения марихуаны TeleGrass, работавшую в "Телеграме". По данным израильской полиции, через сеть также продавались кокаин и экстази.

Он был арестован на территории Украины в марте 2019 года. 15 августа Верховный Суд Украины санкционировал выдачу Сильвера израильской стороне. Однако в тот же день перед посадкой на самолет Сильверу удалось скрыться. По подозрению в пособничестве наркоторговцу задержаны трое сотрудников СБУ.

Его задержали через день в Умани и экстрадировали в Израиль 18 августа.

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