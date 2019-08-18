В понедельник в Киеве потеплеет до +29

19 августа в Киеве ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +26...+31 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем 22...+27 градусов.

На севере страны будет малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +26...+31 градус.

В центральных областях малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.

На востоке малооблачно, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов.

В южных областях малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов.