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В понедельник в Киеве потеплеет до +29

Ожидается малооблачная погода без осадков.

В понедельник в Киеве потеплеет до +29
Фото: Lb.ua

19 августа в Киеве ожидается малооблачная погода без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +27…+29 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +11...+16 градусов, днем +26...+31 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем 22...+27 градусов.

На севере страны будет малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +26...+31 градус.

В центральных областях малооблачно, без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +25...+30 градусов.

На востоке малооблачно, ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков, ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов.

В южных областях малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+19 градусов, днем +26...+31 градус.

В Крыму малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+18 градусов, днем +25...+30 градусов.

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Источник: "Українські новини"
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