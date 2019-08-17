Одесская ОГА просит миграционную службу проверить постояльцев-иностранцев сгоревшего отеля

В результате пожара в Одессе погибли девять человек, еще 10 пострадали.

И.о. главы Одесской областной государственной администрации Светлана Шаталова поручила главному управлению Государственной миграционной службы в области осуществить идентификацию иностранных граждан, которые находились в гостинице "Токио Стар" 17 августа во время пожара.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА по результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Главному управлению ГМС Украины в Одесской области поручено провести идентификацию иностранных граждан, проверить законность их пребывания на территории Украины, организовать взаимодействие с представительством МИД Украины в Одесской области по содействию документирования и возвращения иностранных граждан в страны гражданства", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шаталова указала на важность задействовать в расследовании причин трагедии Главное управление Государственной фискальной службы Украины в Одесской области и Главное управление Гоструда в области с целью идентифицировать нелегальных работников гостиницы.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали.

С места происшествия было эвакуировано около 150 человек. Часть из них находится в автобусах неподалеку от сгоревшего отеля, которые выделил горсовет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, а также помощь психологов и волонтеров.

Власти Одессы объявили 18 августа днем траура.

"Токио Стар" была одна из самых больших и в то же время одна из самых дешевых гостиниц в Одессе. Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки.