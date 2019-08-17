В Киеве на месте бывшего трамвая на набережной решили построить велодорожки

Строительство планируют начать в апреле 2020 года.

Киевская мэрия решила построить веломаршрут между Почтовой площадью и мостом имени Патона длиной около 4,8 км.

Об этом сообщила пресс-служба "Киеавтодора".

Велосипедные дорожки будут построены вдоль зеленой зоны на месте бывших трамвайных путей.

Кроме самой велодорожки, которую сделают из асфальтобетона, там появятся велопарковки, навигация и LED-освещение. По слова директора "Киевавтодора" Александра Густелева, светодиодные указатели направления движения будут выполнены по технологии LED-камни. По его словам, "веломаршрут вдоль Набережного шоссе можно назвать настоящей веломагистралью".

Разметку на велодорожке нанесут холодным двухкомпонентным пластиком, по маршруту установят площадки для отдыха с тенью, также обустроят пешеходную прогулочную зону.

Работы по проектированию будет выполнять харьковское ООО "Институт проектирования инфраструктуры транспорта".

Строительство планируют начать в апреле 2020 года.

Напомним, что до 2011 года на Набережном шоссе существовал трамвайный маршрут.