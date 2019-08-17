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В пятницу на Донбассе произошло 12 обстрелов, без потерь

Боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В пятницу на Донбассе произошло 12 обстрелов, без потерь
Фото: пресс-служба президента

В пятницу, 16 августа, в зоне боевых действий на Донбассе произошло 12 обстрелов. Потерь среди украинских военных не было, говорится в утренней сводке пресс-центра Объединенных сил.

Стрельба велась возле Лебединского, Водяного, Марьинки, Новолуганского, Зайцево и Крымского, боевики использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

С начала суток произошел еще один обстрел неподалеку от Павлополя.

Напомним, что накануне стало известно о гибели четырех военных на Донбассе, при том что пресс-центр ООС за последние дни сообщал только об одном погибшем.

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