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Воевавший за "ДНР" Прилепин рассказал, как убивал украинцев и "вытворял голимый беспредел"

Российский писатель уверен, что за его преступления ему "ничего не будет".

Воевавший за "ДНР" Прилепин рассказал, как убивал украинцев и "вытворял голимый беспредел"
Захар Прилепин
Фото: ryb.ru

Российский писатель Захар Прилепин, который воевал на Донбассе в составе террористической организации "ДНР", рассказал, что его подчиненные убили много людей и "вытворяли голимый беспредел" в Украине.

Об этом он заявил в интервью российским журналистам.

"Что бы там не говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, как с этим мне потом разбираться... Ни одно подразделение из донецких батальонов не могло по показателям сравниться с моим батальоном. Все, что мы делали - это просто полный голимый беспредел. То, что мы вытворяли", - похвастался своими "подвигами" Прилепин.

Он также заявил, что документы, подтверждающие, что больше всего людей погибло именно в районе дислокации его батальона, однажды "всплывут", но при этом ему "за это ничего не будет".

"Меня вообще никакие ваши суды не волнуют, никто меня не посадит ни в какую тюрьму. Я буду во все страны приезжать, и все будет у меня хорошо. Мне ничего не будет вообще. Все желающие посадить меня в Гаагу, все от..бутся", - сказал россиянин.

Он также заявил, что свободно выезжает за границу и посещает европейские страны.

Напомним, Служба безопансоти Украины открыла в отношении Прилепина уголовное производство за создание незаконного вооруженного формирования, целью которого было ведение боевых действий в Украине. Также он был внесен в "черный список" Министерства культуры Украины.

В 2017 году литературное агентство Wiedling Literary Agency решило прекратить активное представление прав литературных произведений Прилепина после сообщений о том, что он получил пост "замкомандира батальона спецназа ДНР".

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