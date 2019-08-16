Он курсирует от пропускного пункта до моста через Северский Донец.

С пятницы в Станице Луганскрой на участке длиной 800 метров между мостом через реку Северский Донец и пропускным пунктом "Станица Луганская" начал курсировать первый электрокар на восемь мест - ATTIVA 8L.6.

Об этом Сообщает Луганская облгосадминистрация в Фейсбуке.

"Это еще один проект по улучшению условий пересечения гражданами «линии разграничения», реализуемый совместно с Полевым офисом Верховного комиссара ООН по делам беженцев ООН в городе Северодонецк", - отметил глава ОГА Виталий Комарницкий.

Он подчеркнул, что решение актуальных проблем переселенцев и расширение возможностей для поддержания связей с гражданами Украины на временно оккупированных территориях - одна из приоритетных задач, поставленных президентом Владимиром Зеленским. Эти вопросы находятся на личном контроле Комарницкого.

"Мы работаем над реконструкцией моста, но очень важным является решение гуманитарных проблем, которые не так болезненны. Но именно они создают основу для антиукраинских инсинуаций. Большинство - связаны с социальной защитой наших людей, которые вынуждены находиться на оккупированных территориях", - добавил Комарницкий.

Он также отметил, что представители ООН работают по обе стороны линии разграничения и хорошо понимают все актуальные проблемы.

"Спасибо нашим надежным партнерам за все, что было сделано для обустройства КПВВ - от строительства «навесов», под которыми люди могут отдохнуть, закупки инвалидных колясок - до оснащения рабочих мест пограничников. И, безусловно, за приобретенный электромобиль, - сказал глава Луганской ОГА.

Напомним, в июле на заседании Трехсторонней контактной группы про Донбассу была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе - сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления. 1 августа в Станице Луганской начали разминировать территорию возле моста.

На время ремонта моста в Станице построят еще один временный мост.