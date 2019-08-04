​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
​Богдан: нам не нужны журналисты для общения с обществом
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
Зеленский прокомментировал заявление Богдана об отставке
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Командира "Беркута" Сергея Кусюка заметили на разгоне акции в центре Москвы
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
"Слуга народа" определилась с главами ключевых комитетов Верховной Рады
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
Зеленский предупредил депутатов от "Слуги народа" о недопустимости "договорняков" и пропусков заседаний
ГлавнаяОбществоВойна

КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы

Боевики будут разминировать территорию вблизи разрушенного моста.

КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы
КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 4 по 10 августа будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения до 18:00. Об этом говорится на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Российско-оккупационные войска с 4 по 10 августа будут осуществлять мероприятия по разминированию территории вблизи разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской", - сообщает украинская сторона СЦКК. 

В указанный период представители оккупационной администрации будут осуществлять пропуск через линию разграничения до 18:00.

Для безопасности граждан командование Объединенных сил приняло решение изменить режим работы КПВВ.

"Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18:00. Кроме того, граждан, направляющихся на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17:30", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что разминирование моста в Станице Луганской не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также