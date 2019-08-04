КПВВ "Станица Луганская" временно изменит график работы

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" в период с 4 по 10 августа будет осуществлять пропуск граждан через линию разграничения до 18:00. Об этом говорится на странице операции Объединенных сил в Facebook.

"Российско-оккупационные войска с 4 по 10 августа будут осуществлять мероприятия по разминированию территории вблизи разрушенного автомобильного моста в Станице Луганской", - сообщает украинская сторона СЦКК.

В указанный период представители оккупационной администрации будут осуществлять пропуск через линию разграничения до 18:00.

Для безопасности граждан командование Объединенных сил приняло решение изменить режим работы КПВВ.

"Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18:00. Кроме того, граждан, направляющихся на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17:30", - отметили в штабе.

Ранее сообщалось, что разминирование моста в Станице Луганской не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов.