Пиротехнические работы необходимо провести не только возле КПВВ, но и у самого моста.

Разминирование моста в Станице Луганской не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов. Об этом заявил руководитель украинской стороны Общего центра контроля и координации прекращении огня Александр Борщевский, передает штаб ООС.

Он провел по этому поводу встречу с заместителем главы миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном, и отметил, что понимание со стороны ОБСЕ по решению этого вопроса есть.

"Но, к сожалению, пока нет реальных подтверждений со стороны российских оккупационных администраций и ОРЛО о начале работ. Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований", - сказал Борщевский.

По словам офицера, чтобы начать ремонт моста, пиротехнические работы необходимо провести не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке у самого моста.

Ранее сообщалось, что 1 августа в Станице Луганской начали разминировать территорию возле моста. Саперы, обследовав 0,13 га территории, нашли 31 мину.

До 10 августа 2019 года подразделения ГосЧС должны были разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон.

Напомним, 17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец.

Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.