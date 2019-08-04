Из-за непогоды в Одесской и Кировоградской областях обесточены 40 населенных пунктов

Из-за сильного дождя, грозы и порывов ветра в ночь с 3 на 4 августа 40 населенных пунктов в Одесской и Кировоградской областях остались без электричества. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

"В результате прохождения интенсивных осадков и накопления большого количества дождевой воды в отдельных низинных участках местности возникали случаи подтоплений домохозяйств и подвалов в Арцизском, Овидиопольском районах и в Одессе", - говорится в сообщении.

Спасателей вызывали для откачки воды, буксировки транспорта, перевозки людей и уборки поваленных деревьев. Последствия непогоды ликвидировали 90 человек личного состава ГосЧС и 20 единиц техники.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Вчера сообщалось, что в Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор.