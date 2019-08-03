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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Одессе поток воды во время ливня снес десяток машин и разворотил коллектор

На юге Украины прошел активный циклон с ветром и дождями.

В результате перемещения активного циклона 3 августа в Одесской области прошли сильные ливни, что привело к временному нарушению транспортного сообщения, затоплению отдельных участков местности и подтоплению домохозяйств и подвальных помещений.

Об этом сообщила пресс-служба ГосЧС в Одесской области.

Сильно пострадали отдельные районы Одесса.

Как сообщает "Думская", водные потоки разворотили ливневый коллектор и снесли десяток машин на Карантинном спуске. Также ливень спровоцировал сход грунта с моста возле Автовокзала на Балковской, причем в сентябре 2014 года во время ливня в этом месте уже происходил оползень.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: omr.gov.ua

"Несмотря на своевременную очистку коммунальщиками ливневых стоков и колодцев, дождеприемников, канав и других гидросооружений, слишком большой объем дождевой воды не может быстро уйти с улиц Одессы. Во время усиления дождя ситуация осложняется", - заявили в одесской мэрии.

Сильный ливень внес серьезные коррективы в работу Одесского аэропорта, пишет "Таймер". Прилеты и вылеты многих рейсов были серьезно задержаны. Почти час кружил в воздухе над аэропортом самолёт из Вены, который должен был приземлиться в 12:44, а сел лишь в 13:40. Кроме того, было задержано отправление целого ряда рейсов: например, более часа пришлось провести в зоне ожидания пассажирам рейса на Салоники (в 13:15), в Вену (отправление по расписанию в 13:35) и Стамбул (должен был вылететь в 13:50).

Пресс-служба горсовета Одессы сообщила, что ветер и сильный дождь возможны до утра 4 августа.

Кроме Одессы пострадали и другие населенные пункты Одесской области. В Арцизе затопило улицы в районе рынка "Северный". Кроме того, в части города, а также в некоторых окрестных сёлах прервалось электроснабжение.

В Арцизском районе возле села Плоцк на дороге из-за воды застрягли автомобиль скорой помощи, пассажирский автобус и два автомобиля. Их вызволили из ловушки спасатели ГосЧС.

Фото: od.dsns.gov.ua

Фото: od.dsns.gov.ua

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