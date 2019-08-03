Их там нет: почему греки скрывают факт сослужения с ПЦУ?
Их там нет: почему греки скрывают факт сослужения с ПЦУ?
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Богдан подал заявление об отставке с должности главы ОП, - СМИ
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
В Киеве упала часть конструкции пешеходного моста на Труханов остров
В Киеве упала часть конструкции пешеходного моста на Труханов остров
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Політтехнолог Зеленського: «Усі олігархи повинні однаково страждати»
Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия
Суд обязал ГБР открыть дело против Парубия
Зеленский предложил ради аэропорта Ивано-Франковска залезть в долги к Коломойскому
Зеленский предложил ради аэропорта Ивано-Франковска залезть в долги к Коломойскому
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
​Зеленский потребовал от Иванчука 175 млн гривен (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В киевском баре пьяный мужчина открыл стрельбу из-за лая собаки

Двух женщин и мужчину госпитализировали с ранениями.

В киевском баре пьяный мужчина открыл стрельбу из-за лая собаки
В киевском баре пьяный мужчина открыл стрельбу из-за лая собаки
Фото: kiev.informator.ua

В Киеве в баре пьяный мужчина открыл стрельбу по посетителям из-за лая собаки. Об этом пишет Информатор.

Инцидент произошел на улице Мира в ночь на 3 августа.

По данным полиции, на мужчину начала лаять собака, что послужило поводом открыть огонь. Он потратил шесть патронов, стрелял хаотично. 

Двух женщин и мужчину в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. По предварительной информации, у пострадавших огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.

Напомним, в здании суда в Одессе 20-летний боец Нацгвардии выстрелил себе в голову.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также