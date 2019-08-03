В киевском баре пьяный мужчина открыл стрельбу из-за лая собаки

В Киеве в баре пьяный мужчина открыл стрельбу по посетителям из-за лая собаки. Об этом пишет Информатор.
Инцидент произошел на улице Мира в ночь на 3 августа.
По данным полиции, на мужчину начала лаять собака, что послужило поводом открыть огонь. Он потратил шесть патронов, стрелял хаотично.
Двух женщин и мужчину в срочном порядке доставили в больницу медики скорой помощи. По предварительной информации, у пострадавших огнестрельные ранения в области шеи, груди и других частей тела. Стрелявшего на месте происшествия оперативно задержали правоохранители. Он находился в нетрезвом состоянии, а на лице были следы побоев.
Напомним, в здании суда в Одессе 20-летний боец Нацгвардии выстрелил себе в голову.