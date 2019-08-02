Киевский метрополитен закрывал станции "Крещатик", "Театральная" и "Университет" (обновлено)

Утром 2 августа в Киеве по техническим причинам была закрыта на вход и выход для пассажиров станция киевского метрополитена "Крещатик". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Также метрополитен закрыл для пассажиров станции "Университет" и "Театральная".

Движение на красной ветке метро временно организовали от "Академгородка" до "Вокзальной" и от "Арсенальной" до "Лесной".

При этом сообщалось о техническом сбое на линии; по данным агентства "Украинские новости", на станции "Крещатик" произошло возгорание электрощитовой.

Обновление. В 11:30 все три станции открыли для пассажиров, движение поездов восстановили в обычном режиме.

Информации о пострадавших нет.