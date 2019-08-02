В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи села Кудлаи Немировского района Винницкой области госпитализированы пятеро детей.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что около 12:30 1 августа автомобиль ВАЗ во время осуществления поворота столкнулся с Renault, который двигался позади него.

Фото: vn.npu.gov.ua

По данным правоохранителей, 29-летний водитель Renault и двое его пассажиров не пострадали. В больницу доставили водителя и пассажиров ВАЗа. После осмотра врачей 41-летнего мужчину отпустили домой. Несовершеннолетних детей 2008, 2012, 2014, 2015 и 2016 годов рождения с разной степени телесными повреждениями госпитализировали.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Как сообщалось, в июле под Николаевом автомобиль въехал в группу детей на велосипедах. Травмы получили шестеро учеников спортивной школы.