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В Киеве автомобиль госохраны съехал с проезжей части и врезался в дерево, водитель погиб

Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ, но мужчина смог избежать аварии и наезда на пешеходов.

В Киеве автомобиль госохраны съехал с проезжей части и врезался в дерево, водитель погиб
Фото: kiev.informator.ua

В четверг, 1 августа, на улице Тарасовской в Киеве автомобиль Renault службы госохраны съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель погиб.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 08:50. Очевидцы рассказали, что водителю стало плохо. После удара мужчину за рулем трясло от судорог, а автомобиль оставался заведенным.

Патрульные выбили окно в Renault, открыли и заглушили двигатель. Вскоре приехали медики и попытались откачать водителя, но им не удалось его спасти. Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Правоохранители подтвердили, что мужчина был сотрудником госохраны. Ему было около 50 лет. В последний момент он успел избежать столкновения с другими машинами, а также - наезда на пешеходов.

На месте работало два экипажа полиции, а для установления точных обстоятельств ДТП на место прибыла следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Киеве от сердечного приступа за рулем умер водитель маршрутки.

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