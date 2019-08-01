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В центре Днепра пьяный водитель Hyundai влетел в маршрутку с пассажирами

Сообщается о более 10 пострадавших, виновник ДТП - в тяжелом состоянии.

Фото: dp.informator.ua

В четверг, 1 августа, в Днепре на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки Mercedes Sprinter и Hyundai Getz.

Об сообщает "Информатор" с места происшествия.

Авария произошла около 07:00. По предварительной информации от полиции, за Hyundai была погоня, так как водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением и влетел в маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города.

После удара маршрутку перевернуло на бок. Сообщается о более 10 пострадавших.

Фото: dp.informator.ua

С места аварии госпитализированы больше 10 человек, состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое.

Фото: dp.informator.ua

Отмечается, что тормозной путь Hyundai составил около 40 метров.

Фото: dp.informator.ua

Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.

Напомним, ранее на автодороге под Киевом произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и Ford Mondeo. В результате аварии погибли три человека, 17 пострадали.

В Украине в прошлом году ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

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