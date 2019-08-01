В четверг, 1 августа, в Днепре на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки Mercedes Sprinter и Hyundai Getz.
Об сообщает "Информатор" с места происшествия.
Авария произошла около 07:00. По предварительной информации от полиции, за Hyundai была погоня, так как водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель не справился с управлением и влетел в маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города.
После удара маршрутку перевернуло на бок. Сообщается о более 10 пострадавших.
С места аварии госпитализированы больше 10 человек, состояние виновника ДТП врачи оценивают как тяжелое.
Отмечается, что тормозной путь Hyundai составил около 40 метров.
Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения.
Напомним, ранее на автодороге под Киевом произошло масштабное ДТП с участием маршрутки Volkswagen LT и Ford Mondeo. В результате аварии погибли три человека, 17 пострадали.
В Украине в прошлом году ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.