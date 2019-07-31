На ремонт моста у Станицы Луганской понадобится несколько месяцев

Ремонт моста у Станицы Луганской займет несколько месяцев.

Об этом заявил в Минске спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Их продолжительность (ремонтных работ моста - ИФ) по всей вероятности займет несколько месяцев", - цитирует Сайдика Интерфакс-Украина.

Как отметил спецпредставитель, с завтрашнего дня начнется разминирование прилегающей к мосту территории, " что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ".

"В связи с этим могут возникнуть временные ограничения пропуска в связи с исполнением этого пункта (у Станицы Луганской - ред.)", - добавил он.

После этого, продолжил Сайдик, согласно договоренностям будут незамедлительно демонтированы фортификационные сооружения, а после этого начнутся сами ремонтные работы.

При этом он подчеркнул, что предусматривается бесперебойное использование пропускного пункта в Станице Луганской.

17 июля стало известно, что на заседании ТКГ была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской, в том числе сноса фортификационного сооружения на мосту через Северский Донец. Сообщалось, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста. Однако, боевики "ЛНР" не допустили специалистов к разрушенному мосту, чтобы подготовить проект восстановления.