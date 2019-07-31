"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
"Где вы это взяли? Это ужас", - Зеленский отказался принять в подарок свой бюст
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
В Трускавце проходит второй день обучения депутатов от "Слуги народа"
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Как депутатов Зеленского «делали»
Как депутатов Зеленского «делали»
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Зеленский поручил реализовать проект "еМалятко" до конца года
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Работавший в рядах "ДНР" двойной агент СБУ выведен из оккупированной территории
Большие проблемы небанковского микрокредитования
Большие проблемы небанковского микрокредитования
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
Общественный запрос на новые подходы к школьному образованию приближает их реализацию, - эксперт
ГлавнаяОбществоВойна

Пропускной пункт "Гнутово" на Донбассе закрыли из-за угрозы взрывов

Возле КПВВ горит сухая трава, а от огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

Пропускной пункт "Гнутово" на Донбассе закрыли из-за угрозы взрывов
Пропускной пункт "Гнутово"
Фото: Пресс-центр штаба ООС

Работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Гнутово" в Донецкой области приостановлена из-за угрозы взрывов.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Решением командующего объединенных сил в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» с 14:00 введен режим «красный». Контрольно-пропускные операции временно прекращены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в непосредственной близости от КПВВ горит сухая трава. От огня детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, что создает угрозу жизни и здоровью гражданского людей, которые пересекают линию разграничения.

"Пропуск лиц и транспортных средств будет восстановлен после стабилизации ситуации", - сообщили в штабе.

Напомним, ранее КПВВ "Майорское" в Донецкой области дважды за день приостанавливал пропуск лиц и транспортных средств из-за анонимного сообщения о минировании. После обследования пункта сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, там обнаружили 12 взрывоопасных предметов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также