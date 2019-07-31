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При взрыве автобуса в Афганистане погибли 34 человека

Среди погибших есть женщины и дети.

Фото: naray.news/

На западе Афганистана в результате подрыва автобуса на придорожной мине погибли 34 человека, сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в среду утром на одной из крупных автодорог, соединяющей Кабул и Кандагар, вблизи селения Ааб-Хорма провинции Фарах.

Среди погибших есть женщины и дети. Кроме того, в результате случившегося не менее 17 человек получили ранения различной степени тяжести.

Агентство отмечает критическую ситуацию с безопасностью в Афганистане, так как боевики движений "Талибан" и "Исламского государства" почти ежедневно атакуют как афганскую армию, так и госслужащих и гражданских лиц.

Напомним, накануне ООН опубликовала отчет, согласно которому в первой половине 2019 года в результате действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства".

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