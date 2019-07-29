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При подрыве гранаты в Никополе пострадали два человека

Полиция уже установила подозреваемого, который бросил снаряд под автомобиль.

В Никополе Днепропетровской области мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате взрыва пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Национальная полиция

Инцидент произошел вечером 28 июля, около 22:50, на перекрестке ул. Новикова и Коцюбинского. Неизвестный мужчина бросил под автомобиль взрывное устройство, в результате которого телесные повреждения получили два пассажира автомобиля. На месте взрыва эксперты обнаружили фрагменты гранаты РГД-5.

Пострадавшие госпитализированы с множественными осколочными ранениями, но их жизни вне опасности.

Правоохранители установили подозреваемого в преступлении  - это 41-летний местный житель. Его доставили в Никопольский отдел полиции, решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

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