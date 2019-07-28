Епифаний: из Московского патриархата в ПЦУ перешли больше 500 приходов

"Сейчас процесс немного приостановился, но все равно он происходит".

С момента создания поместной Православной церкви Украины в нее перешли более 500 приходов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом заявил предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний, пишет "Радио Свобода".

"В целом в течение более полугода к Православной церкви Украины присоединилось более 500 приходов со стороны Московского патриархата. Сейчас мы видим, что процесс немного приостановился, но все равно он происходит. По несколько приходов уже оформляют юридически свой статус в ПЦУ, но я верю, что в дальнейшем постепенно завершится вся эпопея избирательная, предвыборная, люди успокоятся и будут и в дальнейшем принимать решения коллегиально, на собрании большинством голосов о присоединении к нашей признанной Православной церкви Украины " - сказал Епифаний.

Напомним, 15 декабря 2018 года православные церкви в Украине провели объединительный собор, а 6-7 января 2019 года предстоятель единой украинской православной церкви Епифаний получил томос об автокефалии ПЦУ.

3 февраля в Софийском Соборе состоялась церемония интронизации (на светский манер - инаугурации) предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания (Думенко).

28 июля ПЦУ провела в Киеве первый крестный ход ко Дню Крещения Руси.