​Бородянский: УПЦ МП должна указывать в названии свою принадлежность к Русской церкви

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что Украинская православная церковь Московского патриархата в своем названии должна обозначить свою принадлежность к Русской церкви, поскольку ее центр влияния находится в Москве.

Об этом он рассказал в интервью РИСУ.

"И мы понимаем, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской православной церкви - это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто. Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве - через тот же Синод", - подчеркнул министр.

По мнению Бородянского, государство не должно указывать церкви, как ей называться, но во время войны она должна обозначить, кто есть кто и предоставить людям возможность сознательного выбора.

"Здесь действительно есть нюанс, что страна начала вмешиваться в такие элементы как название - это не очень правильно. Но в период войны, в период агрессии против нашей страны, когда происходят события на Востоке, и они происходят уже долгое время, и когда у нас оккупировали Крым - я считаю, что это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто. И мне кажется, что такие требования нельзя в этом контексте считать вмешательством", - сказал Бородянский.

"Государство же ничего не делало, оно просто сказало: давайте обозначим. Все. Свобода вероисповедания остается, но давайте обозначим, кто есть кто на этой территории. Я не вижу в этом никаких проблем", - добавил он.

Напомним, 20 декабря прошлого года Верховная Рада приняла закон, обязывающий православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Минкульт обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия до 26 апреля 2019 года. В частности, в названии УПЦ МП должна быть указана принадлежность к Русской православной церкви. Представители церкви отказались изменять название и пообещали обратиться в Конституционный суд. Кроме того, православная церковь Московского патриархата не признает Православную церковь Украины, созданную на объединительном соборе 15 декабря и получившую Томос об автокефалии в январе 2019 года.

6 апреля Окружной админсуд Киева удовлетворил иск нардепа от "Оппозиционного блока" Александра Долженкова к спикеру Рады Андрею Парубию и признал незаконным переименование УПЦ МП. Окружной административный суд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании.

В июле 2019 года Шестой апелляционный суд отклонил апелляцию Минкультуры на приостановление переименования УПЦ МП.