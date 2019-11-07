В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
В "Слуге народа" намерены отказаться от "советских" групп инвалидности
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
В США назвали имя осведомителя, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским
В США назвали имя осведомителя, подавшего жалобу на разговор Трампа с Зеленским
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
ГлавнаяОбществоЖизнь

The New York Times опубликовало материал с картой Украины без Крыма

Посольство Украины в США призвало редакторов исправить эту ошибку.

Американское издание The New York Times опубликовало материал "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan" с картой Украины без Крыма. Об этом на фейсбуке сообщило посольство Украины в США и призвало исправить эту ошибку.

Фото: nytimes

«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», - сказано в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что рассчитывают на оперативную реакцию журналистов «влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду».

Напомним, в июне 2018 года посольство официально обращалось в редакцю американского издания Bloomberg из-за некорректного обозначения Крыма на карте. После обращения, ресурс удалил эту карту со своего сайта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также