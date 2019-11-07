The New York Times опубликовало материал с картой Украины без Крыма

Американское издание The New York Times опубликовало материал "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan" с картой Украины без Крыма. Об этом на фейсбуке сообщило посольство Украины в США и призвало исправить эту ошибку.

Фото: nytimes

«Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде», - сказано в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что рассчитывают на оперативную реакцию журналистов «влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду».

Напомним, в июне 2018 года посольство официально обращалось в редакцю американского издания Bloomberg из-за некорректного обозначения Крыма на карте. После обращения, ресурс удалил эту карту со своего сайта.