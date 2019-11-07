В партии "ЕС" расценивают уголовную ответственность для журналистов как наступление на свободу слова

Партия "Европейская солидарность" считает намерения ввести уголовную ответственность для журналистов за так называемую ложную информацию наступлением на свободу слова. Об этом говорится в заявлении партии.

"Украина переживала разные времена. Но к подобным средствам давления на средства массовой информации не прибегали даже во времена Януковича. Наступление на свободу слова является одним из элементов изменения геополитического курса страны, который проводит нынешняя власть. Мотивы власти понятны - построение в Украине режима путинского образца, когда правящее монобильшинство уже поставило под контроль президента Зеленского все правоохранительные структуры и суды.

Кроме того, с давление на СМИ в партии связывают обыски в офисе Владимира Макеенко, который является собственником телеканала "Прямой", который, говорится в заявлении, "остается одним из немногих средств массовой информации, не поет осанну президенту Зеленскому".

"Мы будем обращаться с соответствующими заявлениями в европейские структуры и международные организации, поскольку действия украинской власти не отвечают стандартам европейской демократии и возвращают Украину в русло российской авторитарной политики", - говорят в "ЕС". .