Закон о судебной реформе вступил в силу

7 ноября вступил в силу закон №1008 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей", опубликованном в парламентской газете "Голос України" 6 ноября.

Согласно закону, со дня вступления его в силу прекращаются полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей, а новый руководитель секретариата комиссии назначается по результатам конкурса.

Новый состав комиссии будет сокращен с 16 до 12 членов. Его обязан будет сформировать Высший совет правосудия в течение 90 дней, то есть до 7 февраля. Срок полномочий новых членов комиссии составит 4 года. Одно и то же лицо не сможет осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей два срока подряд.

Данным законом также предусмотрено сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей до 7 апреля 2020 года.

Отбор судей будет проведен по критериям профессиональной компетентности, добропорядочности и этики. Судьи Верховного Суда, которые не пройдут отбор, смогут продолжить работу в апелляционных судах.

Кроме того, законом предусмотрено создание комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Эта комиссия будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и Высшего совета правосудия.

В состав комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 международных эксперта. Они получат право оценивать добропорядочность кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВСП, инициировать их увольнение, следить за добропорядочностью судей Верховного Суда.

Как сообщалось, 16 октября Верховная Рада приняла законопроект №1008 Президента Владимира Зеленского о судебной реформе. 4 ноября президент его подписал.

Пленум Верховного Суда выступил против и просил президента ветировать законопроект №1008 о деятельности органов судейского управления, усмотрев в нем риски не только для Верховного Суда, но и всей судебной власти. Высший совет правосудия тоже считает, что отдельные положения законопроекта вызывают предостережения и ставят под сомнение гарантии независимости судебной ветви власти.

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила обеспокоенность по поводу проекта закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления".

Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады в Украине направили в Офис Президента совместное письмо, в котором высказали свою позицию касательно законопроекта №1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины касательно деятельности органов судейского самоуправления».

Комитет Министров Совета Европы рассмотрит вопрос украинской судебной реформы в декабре этого года.