Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Несколько известных членов "Свободы" решили выйти из партии
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Иван Лю. Что известно о смерти 13-летнего украинца в Шанхае
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
В Киеве возле ТЦ "Лавина" произошло серьезное ДТП
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Следователи установили, кто сделал выстрел, из-за которого погиб пятилетний мальчик в Переяславе
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
ГлавнаяПолитика

Эрдоган заверил Зеленского в поддержке Украины

Президенты Украины и Турции провели телефонный разговор.

Эрдоган заверил Зеленского в поддержке Украины
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-служба украинского президента сообщает, что в ходе разговора обсуждалась подготовка к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции.

"Главы государств отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги главы Украинского государства по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также