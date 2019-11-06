Эрдоган заверил Зеленского в поддержке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пресс-служба украинского президента сообщает, что в ходе разговора обсуждалась подготовка к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции.

"Главы государств отметили обоюдную настроенность на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес. Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.

Со своей стороны Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги главы Украинского государства по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.