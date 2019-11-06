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Директор ГБР Труба ушел в отпуск

Он уйдет в отпуск на несколько дней.

Директор ГБР Труба ушел в отпуск
Фото: Макс Требухов

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба ушел в отпуск. Об этом он написал в своем телеграмме.

"Неожиданно мой день рождения стал предметом новостей для некоторых центральных СМИ, которые обнародовали "график поздравлений"... Для тех, кто внимательно следит за моим таймингом, сообщаю более достоверную информацию: у меня заблаговременно был запланирован отпуск на несколько дней, а не только на сегодня. Их я хочу провести с семьей и близкими людьми, которых, к сожалению, очень редко вижу", - написал Труба.

Напомним, ранее в СМИ был обнародован документ с графиком поздравления директора ведомства с днем рождения.

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