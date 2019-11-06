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В "Слуге народа" анонсировали "финансовый фэйр-плей" для СМИ

"Если СМИ является убыточным, есть шанс применения санкций".

В "Слуге народа" анонсировали "финансовый фэйр-плей" для СМИ
Фото: Макс Требухов

Фракция "Слуга народа" готовит законопроект о средствах массовой информации в Украине, одним из пунктов которого будет введение "финансового фейр-плей".

Об этом рассказал депутат Александр Ткаченко, являющийся миноритарным владельцем ООО "Телерадиокомпания "Студия 1+1".

"Украина - едва ли не единственная страна в Европе, где подавляющее большинство частных СМИ являются убыточными. Это создает подозрение того, что владельцы влияют на журналистов. В футболе, в УЕФА вот уже 10 лет действует принцип так называемого фейр-плей. Условно говоря - сколько зарабатываешь, столько и тратишь. Если, например, в течение трех лет СМИ является постоянно убыточным, наверное, есть шанс применения определенных санкций", - сказал Ткаченко на парламентских слушаниях в среду.

"Да, возможно, у нас будет меньше ярких шоу, нескончаемых сериалов, нескончаемых информационных каналов, но это будет честный бизнес и также честно все журналисты будут получать зарплату не в конвертах и платить налоги", - заявил депутат.

По его словам, законопроект будет представлен до конца года.

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